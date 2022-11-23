РФ готовит наступление на освобожденные территории Харьковщины — аналитик

Командование армии РФ собирает войска и технику на севере Луганской области, все это может двинуться в сторону Боровой и Лимана.

Такой прогноз дает военный аналитик, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Очевидно, что командование войск противника настроено «коренным образом» решить проблемный для себя вопрос северной части Луганской области путем организации и проведения достаточно масштабного наступления своих войск в общем направлении на Лиман и Боровую… и при удачном стечении обстоятельств «вернуться» на реку Оскол», — считает Машовец.

Он сообщил, что только за три дня — 19-21 ноября в этот район боевых действий «подтянулись» более 90 единиц техники (в том числе 16 танков) из района Луганск — Счастье; более 40 единиц техники (12 БТР, 8 танков, 5 ББМ «Тигр», 17 военных автомобилей, включая грузовые и специальные) через Белокуракино в Сватово; 15 единиц техники через Старобельск на Краснореченское и две «свежие» танковые роты (19 танков) через Верхнюю Покровку в направлении Новой Астрахани.

«Также, стоит принять во внимание, что на этих же направлениях противник сконцентрировал никак не менее 5 — 6 ТГр дивизионов артиллерии из состава 288 абр, 99-го и 147-го гв. сап (с каждого – по дивизиону). Согласитесь, достаточно значительное пополнение передовых подразделений 18-й и 144-й мсд, активно действующих в районе Сватово и севернее Кременной, основными образцами ВВТ, с одновременной переброской в этот же район подразделений, по крайней мере 2-х десантных дивизий, явно не может случайным», — аргументирует аналитик.

По прогнозу Машовка, в ближайшие дни противник попытается путем массированного наступления «перевернуть» ситуацию на Сватовском направлении и в районе Кременной.