Під ударом приватний сектор: ДСНС повідомила про наслідки обстрілу Харківщини
За інформацією рятувальників ГУ ДСНС України в Харківській області, пожеж через російські обстріли за добу не було, проте є чергові руйнування.
“Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано. Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. У м. Куп’янську ворожий снаряд потрапив на приватне подвір’я, пошкодивши будинок, паркан та лінію електропередач. А у м. Вовчанськ обстрілами пошкоджені 2 приватних будинки. В них пошкоджені дахи, вікна, стіни. Також зачепило і господарські споруди. Обійшлося без постраждалих і пожеж”, – поінформували в ДСНС.
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Зазначимо, що деокуповані Куп’янськ та Вовчанськ постійно перебувають під ворожими обстрілами. У тому числі – по них завдають ракетних ударів. Напередодні такий удар зруйнував у Вовчанську будинок – з-під завалів дістали чоловіка та жінку. Тим часом російські блогери активізували агітацію за необхідність повернути контроль над Куп’янськом та Вовчанськом – нібито для того, щоб захистити від можливого нападу української армії Бєлгородську область РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 08:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією рятувальників ГУ ДСНС України в Харківській області, пожеж через російські обстріли за добу не було, проте є чергові руйнування".