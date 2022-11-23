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Купянск обстреляли из РСЗО «Ураган» — фото и подробности от прокуратуры

Происшествия 11:34   23.11.2022
Оксана Горун
Купянск обстреляли из РСЗО «Ураган» — фото и подробности от прокуратуры

В Купянске утренним обстрелом из РСЗО повреждены поликлиника, школа и жилая 9-этажка, погибли два человека.

«Около 7:40 российские военные обстреляли жилмассив г. Купянск. Поврежден девятиэтажный дом, поликлиника и школа.
Погибли два мирных жителя: 55-летняя женщина и 68-летний мужчина. Еще один гражданский госпитализирован в больницу», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Погибшие во время обстрела Купянска 23 ноября

Погибшие во время обстрела Купянска 23 ноября 2

По предварительной информации, обстрел российские террористы вели из РСЗО «Ураган».

Школа в Купянске после обстрела 23 ноября

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    • Последствия обстрела Купянска 23 ноября

    Ранее замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о том, что убитые россиянами в Купянске — прохожие. По данным ХОВА, еще одному человеку на месте оказали помощь, в больницу его везти не понадобилось.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 11:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске утренним обстрелом из РСЗО повреждены поликлиника, школа и жилая 9-этажка, погибли два человека".