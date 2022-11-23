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Синегубов сообщил подробности о погибших в Купянске, есть также раненый (фото)

Происшествия 09:02   23.11.2022
Оксана Горун
Синегубов сообщил подробности о погибших в Купянске, есть также раненый (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Купянска погибли женщина 55 лет и мужчина 68 лет.

Обстрел, по данным Синегубова, произошел около 7:40 утра 23 ноября.

«Поврежден 9-ти этажный жилой дом, здание поликлиники. К сожалению, погибли 2 человека – женщина 55 лет и мужчина 68 лет, 1 человек – госпитализирован, 1 – оказали помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.

Больница в Купянске после обстрела
Фото: telegram Олега Синегубова

Он также сообщил о том, что за минувшие сутки российская армия обстреливала приграничные и прифронтовые районы Харьковщины.

«В Купянске в результате обстрела был поврежден частный дом. Без пострадавших. После 15 часов в Волчанске обстрелами уничтожили несколько домов, хозяйственные постройки, также без раненых», — уточнил Синегубов.

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    • Напомним, об утреннем обстреле Купянска сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, он отметил, что погибшие во время обстрела — прохожие.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 09:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Купянска погибли женщина 55 лет и мужчина 68 лет".