Синегубов сообщил подробности о погибших в Купянске, есть также раненый (фото)
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Купянска погибли женщина 55 лет и мужчина 68 лет.
Обстрел, по данным Синегубова, произошел около 7:40 утра 23 ноября.
«Поврежден 9-ти этажный жилой дом, здание поликлиники. К сожалению, погибли 2 человека – женщина 55 лет и мужчина 68 лет, 1 человек – госпитализирован, 1 – оказали помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.
Он также сообщил о том, что за минувшие сутки российская армия обстреливала приграничные и прифронтовые районы Харьковщины.
«В Купянске в результате обстрела был поврежден частный дом. Без пострадавших. После 15 часов в Волчанске обстрелами уничтожили несколько домов, хозяйственные постройки, также без раненых», — уточнил Синегубов.
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Напомним, об утреннем обстреле Купянска сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, он отметил, что погибшие во время обстрела — прохожие.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 09:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Купянска погибли женщина 55 лет и мужчина 68 лет".