Синегубов сообщил подробности о погибших в Купянске, есть также раненый (фото)

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Купянска погибли женщина 55 лет и мужчина 68 лет.

Обстрел, по данным Синегубова, произошел около 7:40 утра 23 ноября.

«Поврежден 9-ти этажный жилой дом, здание поликлиники. К сожалению, погибли 2 человека – женщина 55 лет и мужчина 68 лет, 1 человек – госпитализирован, 1 – оказали помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.

Он также сообщил о том, что за минувшие сутки российская армия обстреливала приграничные и прифронтовые районы Харьковщины.

«В Купянске в результате обстрела был поврежден частный дом. Без пострадавших. После 15 часов в Волчанске обстрелами уничтожили несколько домов, хозяйственные постройки, также без раненых», — уточнил Синегубов.

Напомним, об утреннем обстреле Купянска сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, он отметил, что погибшие во время обстрела — прохожие.