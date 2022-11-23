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Синєгубов повідомив подробиці про загиблих у Куп’янську, є й поранений (фото)

Події 09:02   23.11.2022
Оксана Горун
Синєгубов повідомив подробиці про загиблих у Куп’янську, є й поранений (фото)

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу Куп’янська загинули жінка 55 років та чоловік 68 років.

Обстріл, за даними Синєгубова, стався близько 7:40 ранку 23 листопада.

“Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, будівлю поліклініки. На жаль, загинули 2 особи – жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 особа – госпіталізована, 1 – надали допомогу на місці”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Лікарня у Куп'янську після обстрілу

Він також повідомив про те, що минулої доби російська армія обстрілювала прикордонні та прифронтові райони Харківщини.

“У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. Після 15 години у Вовчанську обстрілами знищили кілька будинків, господарські споруди, також без поранених”, – уточнив Синєгубов.

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    • Нагадаємо, про ранковий обстріл Куп’янська повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, він зазначив, що загиблі під час обстрілу – перехожі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 09:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу Куп’янська загинули жінка 55 років та чоловік 68 років".