Синєгубов повідомив подробиці про загиблих у Куп’янську, є й поранений (фото)
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу Куп’янська загинули жінка 55 років та чоловік 68 років.
Обстріл, за даними Синєгубова, стався близько 7:40 ранку 23 листопада.
“Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, будівлю поліклініки. На жаль, загинули 2 особи – жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 особа – госпіталізована, 1 – надали допомогу на місці”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він також повідомив про те, що минулої доби російська армія обстрілювала прикордонні та прифронтові райони Харківщини.
“У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. Після 15 години у Вовчанську обстрілами знищили кілька будинків, господарські споруди, також без поранених”, – уточнив Синєгубов.
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Нагадаємо, про ранковий обстріл Куп’янська повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, він зазначив, що загиблі під час обстрілу – перехожі.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 09:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу Куп’янська загинули жінка 55 років та чоловік 68 років".