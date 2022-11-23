Синєгубов повідомив подробиці про загиблих у Куп’янську, є й поранений (фото)

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу Куп’янська загинули жінка 55 років та чоловік 68 років.

Обстріл, за даними Синєгубова, стався близько 7:40 ранку 23 листопада.

“Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, будівлю поліклініки. На жаль, загинули 2 особи – жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 особа – госпіталізована, 1 – надали допомогу на місці”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив про те, що минулої доби російська армія обстрілювала прикордонні та прифронтові райони Харківщини.

“У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. Після 15 години у Вовчанську обстрілами знищили кілька будинків, господарські споруди, також без поранених”, – уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, про ранковий обстріл Куп’янська повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, він зазначив, що загиблі під час обстрілу – перехожі.