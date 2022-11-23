На Харьковщине из-за атаки по энергосистеме Украины перебои со светом и связью
Жители Харькова и области сообщают о перебоях со светом.
В Харькове и области сейчас из-за ракетной атаки по Украине действуют аварийные отключения света. Это подтвердила прес-служба «Харьковоблэнерго».
Жители Харькова и области сообщают, что у них нет света и не работает мобильная связь.
Остановилось метро и электротранспорт.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 14:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова и области сообщают о перебоях со светом.".