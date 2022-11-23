На Харьковщине из-за атаки по энергосистеме Украины перебои со светом и связью

Жители Харькова и области сообщают о перебоях со светом.



В Харькове и области сейчас из-за ракетной атаки по Украине действуют аварийные отключения света. Это подтвердила прес-служба «Харьковоблэнерго».

Жители Харькова и области сообщают, что у них нет света и не работает мобильная связь.

Остановилось метро и электротранспорт.

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