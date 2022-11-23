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На Харьковщине из-за атаки по энергосистеме Украины перебои со светом и связью

Украина 14:59   23.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине из-за атаки по энергосистеме Украины перебои со светом и связью

Жители Харькова и области сообщают о перебоях со светом.

В Харькове и области сейчас из-за ракетной атаки по Украине действуют аварийные отключения света. Это подтвердила прес-служба «Харьковоблэнерго».

Жители Харькова и области сообщают, что у них нет света и не работает мобильная связь.

Остановилось метро и электротранспорт.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 14:59;

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