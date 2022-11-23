Света нет в Харькове и области, ракетных ударов по региону не было — Синегубов

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьковская область обесточена в результате вражеских ракетных атак по энергетической инфраструктуре Украины.

По словам главы ХОВА, на эту минуту ударов по критической инфраструктуре области нет.

«Но из-за повреждения общей системы применяются аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержания работы энергосистемы. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить бесперебойное снабжение», — написал Синегубов.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы.