Света нет в Харькове и области, ракетных ударов по региону не было — Синегубов
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьковская область обесточена в результате вражеских ракетных атак по энергетической инфраструктуре Украины.
По словам главы ХОВА, на эту минуту ударов по критической инфраструктуре области нет.
«Но из-за повреждения общей системы применяются аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержания работы энергосистемы. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить бесперебойное снабжение», — написал Синегубов.
Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 15:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьковская область обесточена в результате вражеских ракетных атак по энергетической инфраструктуре Украины.".