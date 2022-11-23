Синєгубов розповів, як повертатимуть електроенергію в Харкові та області

У Харківській області внаслідок аварійних відключень світла не працюють водоканали та підприємства теплоенерго. Тож спочатку відновлять електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, а вже після – житлових будинків.

Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив в етері національного телемарафону.

“Слава ЗСУ, ударів по наших містах та об’єктах критичної інфраструктури наразі ми не маємо. Однак, враховуючи, що ми знаходимося у загальнонаціональній мережі, і ті удари, які у нас були, то місто Харків, уся область у нас повністю без електропостачання. Не працює у нас і водоканал, і теплоенерго. Зараз наші комунальники, наші енергетики працюють, щоб швидко відновити електропостачання. Спочатку будемо відновлювати нашу критичну інфраструктуру міську і в інших населених пунктах окрім міста Харкова. І після того будемо розуміти потужності, які ми будемо мати, і вже під’єднувати тоді житловий фонд”, – зазначив голова ХОВА.

Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи.