Синегубов рассказал, как будут возвращать электроэнергию в Харькове и области

В Харьковской области в результате аварийных отключений света не работают водоканалы и предприятия теплоэнерго. Поэтому вначале возобновят электроснабжение объектов критической инфраструктуры, а уже после — жилых домов.

Об этом глава ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире национального телемарафона.

«Слава ВСУ, ударов по нашим городам и объектам критической инфраструктуры пока мы не имеем. Однако, учитывая, что мы находимся в общенациональной сети, и те удары, которые у нас были, то город Харьков, вся область у нас полностью без электроснабжения. Не работает у нас и водоканал, и теплоэнерго. Сейчас наши коммунальщики, наши энергетики работают, чтобы быстро восстановить электроснабжение. Сначала будем восстанавливать нашу критическую инфраструктуру городскую и в других населенных пунктах кроме города Харькова. И после того будем понимать мощности, которые мы будем иметь, и уже подключать тогда жилой фонд», — отметил председатель ХОВА.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы.