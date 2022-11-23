На Харьковщине сейчас открыто около 300 «пунктів незламності» — глава ХОВА

В Харькове и области создано около 300 «пунктів незламності» — мест, куда каждый может прийти в случае длительного отключения света.

Об этом председатель ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире национального телемарафона и отметил, что такие пункты инспектировали сегодня.

«У нас их по области, включая Харьков, около 300. Все они сейчас открыты. Работают. Куда люди могут добраться для того, чтобы подзарядить и мобильные телефоны, и связаться со своими близкими. И для того, чтобы, возможно, приготовить себе еду, поскольку часть стационарных пунктов базируется на базах школ, где есть пищеблоки. Детские сады и т.д.», — рассказал Синегубов.

Также он отметил, что сеть пунктов будут расширять.

«Там должны быть генераторы, а их количество пока ограничено. Однако у нас есть договоренности с нашими международными партнерами, и мы хотим количество таких пунктов уже через месяц довести до 600», — добавил председатель ХОВА.

Узнать, где расположен ближайший «пункт незламності» — можно по интерактивной карте.