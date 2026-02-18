Денис Парамонов: Мы сделали энергонезависимым пункт несокрушимости в Харькове

Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил мощным генератором на 30 кВт пункт несокрушимости в харьковском лицее №160, а также открыл две точки выдачи горячих обедов для наиболее уязвимых слоев населения Немышлянского района.

Об этом говорится на сайте Фонда.

Один из пунктов несокрушимости Харькова работает в лицее №160 и здесь местные жители могут поесть, зарядить свои гаджеты, согреться и немного отдохнуть в комфортных условиях. Впрочем, из-за регулярных отключений света возникают трудности в его работе, а также в пункте выдачи горячего питания, расположенном на территории учебного заведения.

Поэтому администрация Немышлянского района обратилась в Благотворительный фонд Дениса Парамонова с просьбой предоставить генератор, чтобы пункт несокрушимости и выдачи пищи могли работать даже во время длительных отключений электроэнергии.

«Это место, где ежедневно более полутора тысяч человек, а среди них много пожилых людей, могут не только согреться и получить еду, но и почувствовать настоящее душевное тепло, позволяющее сплачиваться ради преодоления всех проблем, — отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов. — Мы снабдили этот пункт несокрушимости очень мощным генератором на 30 кВт, что позволит закрывать все вопросы с отсутствием электроэнергии».

По словам директора Харьковского лицея №160 Ларисы Шевченко, их учебное заведение является опорным пунктом несокрушимости для выдачи горячих обедов уязвимым группам населения и лицам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

«Для того, чтобы обеспечить наших жителей горячим питанием, которое поддерживает их и позволяет переживать эти холодные дни и ночи, мы готовим для них горячую еду. Но в условиях, когда отключают свет, готовить 1500–1700 обедов очень сложно. У нас генератор был не очень мощный и выдерживал нагрузку только двух небольших электроплит. Потому заканчивали приготовление пищи на буржуйках. Мы очень благодарны Благотворительному фонду Дениса Парамонова за то, что предоставили нам мощный генератор на 30 кВт. Он обеспечит электроэнергией всю столовую, ведь там два шкафа для жарки, две электроплиты, две электросковороды. Именно такая мощность генератора нам и нужна была», — подчеркнула Лариса Шевченко.

Кроме того, Благотворительный фонд Дениса Парамонова по собственной инициативе организовал дополнительные точки выдачи горячей пищи в Немышлянском районе. Каждый день 300 порций вкусных комплексных обедов получают те, кому они наиболее необходимы, а маломобильным жителям района обеды доставляют социальные работники.

«Вместе с нашим надежным партнером SMK Group мы открыли точки выдачи горячих обедов, чтобы как можно больше жителей Немышлянского района могли потреблять вкусную и полезную еду. В течение месяца раздадим 6 тысяч порций обедов, — отметил меценат Денис Парамонов. — У многих дома электроплиты и при отсутствии света, конечно, никакой обед не приготовить. Особенно качественный рацион нужен для пожилых людей, чтобы у них была энергия, чтобы пережить эти холода. Мы понимаем насколько важна наша поддержка, а потому делаем все возможное ради помощи харьковчанам в чрезвычайно трудные времена».

Напомним, Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил мощными зарядными станциями EcoFlow реанимационные отделения областных детских больниц Харькова, Днепра, Николаева и медучреждения в Запорожье.

Также в начале года, по обращению Киевской районной администрации Харькова, Благотворительный фонд Дениса Парамонова приобщился к помощи с питанием работников экстренных служб, работавших в центре города над ликвидацией последствий разрушений.