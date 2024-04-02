Tesla за донат: Парамонов отдает еще один автомобиль на благотворительность

Фонд Дениса Парамонова отдает автомобиль Tesla на благотворительность ради помощи больницам.

Таким образом, основатель Фонда — меценат Денис Парамонов хочет привлечь внимание к проблемам медучреждений и показать, что приобщиться к доброму делу по силам каждому.

Все средства, собранные во время акции «Tesla за донат», будут направлены на поддержку украинских больниц, — отмечают в Фонде Дениса Парамонова. Принять участие в проекте может каждый, кто сделает донат на специальный счет фонда в размере 500 грн. Количество взносов не ограничено и увеличивает шансы участника на победу. Главный приз акции – автомобиль будущего Tesla, который будет подарен победителю основателем фонда Денисом Парамоновым.

Поддерживать украинские медучреждения стало уже доброй традицией Фонда Дениса Парамонова. За время работы программы было оснащено дорогостоящим современным оборудованием более 340 больниц из 20 областей Украины.

“Фонд тратит много собственных средств на оснащение медучреждений необходимым. Подобные акции помогают увеличить результат. Только розыгрыш элитного автомобиля Bentley, который я по собственной инициативе передал на благотворительность, помог всего за две недели собрать 2,7 млн грн. и обеспечить потребности десяти медучреждений, – отмечает меценат и основатель фонда Денис Парамонов. – Благодаря новому оснащению уже спасена не одна жизнь! Следовательно, очень важно привлекать внимание к проблемам медучреждений, показывать, что чтобы приобщиться к хорошему делу не нужно быть олигархом, это по силам каждому”.

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Розыгрыш Tesla состоится 1 июня ко Дню защиты детей, а все собранные донаты от участников будут направлены на закупку современного медицинского оборудования для больниц, в первую очередь – детских.

Напомним, благодаря первой акции Фонда по розыгрышу авто «Задонатил на больницы — ездишь на Bentley», состоявшейся летом 2023 года, Фонд Дениса Парамонова собрал более 2,7 млн гривен. Тогда победителем акции стал Александр Верескля из Одессы, выигравший элитный автомобиль Bentley – его отдал на благотворительность Денис Парамонов.

На собранные донаты от участников удалось оборудовать десять медучреждений из разных областей Украины. Причем много оборудования под спецзаказ поступало из-за границы. К примеру, Николаевской областной клинической стоматполиклинике Фонд Дениса Парамонова подарил диагностический микроскоп почти за 500 тыс. гривен, а перинатальному центру в Сумах – многофункциональный операционный стол. Благодаря Фонду Южноукраинская городская многопрофильная больница в Николаевской области теперь имеет современный прибор для скрининга слуха новорожденных и два высокочастотных электрохирургических аппарата.

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