Фонд Парамонова с партнерами передали расходники в 50 больниц Харьковщины
При содействии Фонда Дениса Парамонова учреждения здравоохранения Харькова и области получили сотни ящиков медицинских халатов, специальных шапочек и бахил.
Фонд Дениса Парамонова в сотрудничестве с партнерами предоставил расходные материалы 50 больницам Харькова. Об этом благотворительный фонд Дениса Парамонова сообщает в facebook, передает «Думка».
«Местные больницы сегодня работают в очень напряженном режиме, ведь, кроме самих харьковчан, они обслуживают также много внутренне перемещенных лиц, покинувших родные дома из-за опасности. Мы постоянно помогаем харьковским больницам всем необходимым и останавливаться не будем», — отмечают в Фонде Дениса Парамонова.
Кроме этого, Фонд Дениса Парамонова приобщился к предоставлению разнообразного медицинского оборудования для больниц Изюма, Чугуева, Лозовой и Балаклеи в Харьковской области.
«Медицинские учреждения Изюма и Балаклеи с осени 2022 года начинали работу фактически с чистого листа, ведь почти пол года они находились в оккупации. Пока ситуация здесь стабильная, но расходные материалы не бывают лишними. Больницы в Чугуеве и Лозовой не были под оккупацией, но сейчас также работают на грани возможностей. Оказали им всем помощь», – отметили в Фонде.
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Итак, четыре больницы получили инвалидные коляски, десятки ящиков бахил, специальных шапочек и медикаментов. Также отдельные медучреждения снабжены ортопедическими подушками.
В реализации этих благородных миссий также приняли участие Благотворительный фонд молодежной инициативы Надежда и Фонд GEM.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 11:04;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При содействии Фонда Дениса Парамонова учреждения здравоохранения Харькова и области получили сотни ящиков медицинских халатов, специальных шапочек и бахил".