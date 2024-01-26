Искусственную почку передали больнице Донетчины Фонд Парамонова и БФ «Надія»

Прифронтовая больница в Донецкой области получила дорогостоящий аппарат для гемодиализа Prismaflex, который еще называют «искусственной почкой». Это стало возможным благодаря сотрудничеству Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надія» и Фонда Дениса Парамонова, а также их партнеров, сообщает RegioNews со ссылкой на Фонд Дениса Парамонова. «Искусственная почка» поможет спасти много жизней в прифронтовом медицинском учреждении, ведь в аппарате для гемодиализа нуждаются очень многие пациенты. Кстати, это уже второй такой аппарат в больнице Донецкой области, ведь несколько месяцев назад Фонд вместе со своими партнерами уже передали одну «искусственную почку» медучреждению, что помогло в лечении очень многих пациентов. «Это оборудование помогает не только спасать жизнь тяжело раненым, когда у них отказывают почки, но и благодаря функции ультрафильтрации крови удается сохранять конечности бойцам с посттурникетным синдромом. А спасенные ноги – это шанс для наших защитников вернуться к нормальной жизни. Поэтому мы задались целью — приобрести еще один такой аппарат. И сейчас он уже установлен в госпитале в считанных километрах от линии фронта», — рассказал амбассадор «Надії», композитор Евгений Хмара.

Кроме этого, больнице в Донецкой области подарили портативное автономное устройство для непрямого массажа сердца, что очень нужно во время реанимационных мероприятий пациентов.

«Медучреждения в Донецкой области сегодня работают в крайне тяжелых условиях, но врачи настолько профессиональны, что без преувеличения делают чудеса, спасая людей. «Искусственная почка» и устройство для непрямого массажа сердца помогут облегчить труд медиков, а также спасти еще больше жизней. Мы не останавливаемся на этом и будем наращивать наши возможности в помощи учреждениям здравоохранения страны», — подчеркнули в Фонде Дениса Парамонова.

Вышеупомянутое оборудование удалось передать для больниц в Донецкой области благодаря поддержке партнеров Фонда Дениса Парамонова — БФ молодежной инициативы «Надія», «Эпицентр», ООО «Краснолиманское», ООО «УКРДОНИНВЕСТ» и ООО «БУДХАУСГРУПП».

Отдельно следует отметить, что в рамках благотворительной миссии различные медицинские грузы также были доставлены и в больницы Днепра и Харькова. Речь идет, например, о боксах для новорожденных от GEM в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation. В обеспечении этим оборудованием данных медучреждений помогли Фонд Дениса Парамонова, БФ молодежной инициативы «Надія», компании «Дойч-Фарм» и «Медирент», а также Дмитрий Никитин и Борис Козырь.

На сегодняшний день Фонд Дениса Парамонова самостоятельно и при содействии партнеров уже обеспечил разнообразным оборудованием более 200 больниц по всей стране. Речь идет, например, о КТ-аппаратах для точной диагностики пациентов, аппаратах для гемодиализа, наркозно-дыхательном аппарате, а еще — аппаратах для прохождения УЗИ и рентгена, гастроскопии и других медицинских манипуляций.

Ранее Фонд Дениса Парамонова выступил партнером благотворительного аукциона, во время которого собрано почти 100 тыс. евро на закупку новейшего оборудования для больниц из разных областей Украины.

Как сообщалось, в течение 2023 Фонд Дениса Парамонова оказал помощь более 13 тысячам семей, проживающих на деоккупированных территориях Харьковской и Донецкой областей. Такое беспокойство крайне важно для местных жителей и будет продолжаться меценатской организацией и в следующем году.