Штучну нирку передали лікарні на Донеччині Фонд Дениса Парамонова й БФ “Надія”

Прифронтова лікарня на Донеччині отримала дороговартісний апарат для гемодіалізу Prismaflex, що ще називають “штучною ниркою”.

Це стало можливим завдяки співпраці Благодійного фонду молодіжної ініціативи “Надія” та Фонду Дениса Парамонова, а також їх партнерів, повідомляє RegioNews із посиланням на Фонд Дениса Парамонова.

“Штучна нирка” допоможе врятувати багато життів у прифронтовому медичному закладі, адже апарату для гемодіалізу потребують дуже багато пацієнтів.

До речі, це вже другий такий апарат у лікарні на Донеччині, адже кілька місяців тому Фонд разом зі своїми партнерами вже передали одну “штучну нирку” медзакладу, що допомогло в лікуванні дуже багатьох пацієнтів.

“Це обладнання допомагає не лише рятувати життя тяжких поранених, коли у них відмовляють нирки, а і завдяки функції ультрафільтрації крові вдається зберігати кінцівки бійцям з посттурнікетним синдромом. А врятовані ноги – це шанс нашим захисникам повернутися до нормального життя. Тому ми поставили собі мету – придбати ще один такий апарат. І зараз він уже встановлений в шпиталі за лічені кілометри від лінії фронту”, – розповів амбасадор “Надії”, композитор Євген Хмара.

Окрім цього, лікарні у Донецькій області подаровано портативний автономний пристрій для непрямого масажу серця, що дуже потрібно під час реанімаційних заходів пацієнтів.

“Медзаклади на Донеччині сьогодні працюють у вкрай важких умовах, але лікарі настільки професійні, що без перебільшення роблять дива, рятуючи людей. “Штучна нирка” та пристрій для непрямого масажу серця допоможуть полегшити працю медиків, а також врятувати ще більше життів. Ми не зупиняємось на цьому і будемо лише нарощувати наші можливості у допомозі закладам охорони здоров’я країни”, — підкреслили у Фонді Дениса Парамонова.

Вищезазначене обладнання вдалось передати для лікарні на Донеччині завдяки підтримці партнерів Фонду Дениса Парамонова — БФ молодіжної ініціативи “Надія”, “Епіцентр”, ТОВ “Краснолиманське”, ТОВ “УКРДОНІНВЕСТ” та ТОВ “БУДХАУСГРУПП”.

Окремо слід зазначити, що в рамках благодійної місії різноманітні медичні вантажі також були доставлені та до лікарень Дніпра та Харкова. Йдеться, наприклад, про бокси для новонароджених від GEM в партнерстві з Howard G. Buffett Foundation. В забезпеченні цим обладнанням даних медзакладів допомогли Фонд Дениса Парамонова, БФ молодіжної ініціативи “Надія”, компанії “Дойч-Фарм” та “Медирент”, а також — Дмитро Нікітін і Борис Козир.

На сьогодні Фонд Дениса Парамонова самотужки та за сприяння партнерів вже забезпечив різноманітним обладнанням понад 200 лікарень по усій країні. Йдеться, наприклад, про КТ-апарати для точної діагностики пацієнтів, апарати для гемодіалізу, наркозно-дихальний апарат, а ще — апарати для проходження УЗД та рентгену, гастроскопії та інших медичних маніпуляцій.

Раніше Фонд Дениса Парамонова виступив партнером благодійного аукціону під час якого зібрано майже 100 тис. євро на закупівлю новітнього обладнання для лікарень з різних областей України.

Як повідомлялось, протягом 2023 року Фонд Дениса Парамонова надав допомогу понад 13 тисячам родин, які проживають на деокупованих територіях Харківської та Донецької областей. Така турбота вкрай важлива для місцевих жителів і буде продовжуватися меценатською організацією і в наступному році.