Денис Парамонов: Ми зробили енергонезалежним пункт незламності в Харкові

Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив потужним генератором на 30 кВт пункт незламності в харківському ліцеї №160, а також відкрив дві точки видачі гарячих обідів для найбільш вразливих верств населення Немишлянського району.

Про це йдеться на сайті Фонду.

Один з пунктів незламності Харкова працює в ліцеї №160 і тут місцеві жителі можуть поїсти, зарядити свої гаджети, зігрітися та трохи перепочити в комфортних умовах. Втім, через регулярні відключення світла виникають труднощі в його роботі, а також в пункті видачі гарячого харчування, що розташований на території навчального закладу.

Тому адміністрація Немишлянського району звернулася до Благодійного фонду Дениса Парамонова з проханням надати генератор, щоб пункт незламності та пункт видачі їжі могли працювати навіть під час довготривалих відключень електроенергії.

«Це місце, де щодня понад півтори тисячі людей, а серед них є багато літніх осіб, можуть не лише зігрітися та отримати їжу, але й відчути справжнє душевне тепло, що дозволяє гуртуватися заради подолання усіх проблем, — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов. — Ми забезпечили цей пункт незламності дуже потужним генератором на 30 кВт, що дозволить закривати усі питання з відсутністю електроенергії».

За словами директорки Харківського ліцею №160 Лариси Шевченко, їхній навчальний заклад є опорним пунктом незламності для видачі гарячих обідів вразливим групам населення та особам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

«Задля того, щоб забезпечити наших жителів гарячим харчуванням, яке підтримує їх і дає змогу переживати ці холодні дні і ночі, ми готуємо для них гарячу їжу. Але в умовах, коли відключають світло, готувати 1500-1700 обідів дуже складно. В нас генератор був не дуже потужний і витримував навантаження лише двох невеличких електроплит. Тому закінчували приготування їжі на буржуйках. Ми дуже вдячні Благодійному фонду Дениса Парамонова за те, що надали нам потужний генератор на 30 кВт. Він забезпечить електроенергією усю їдальню, адже там дві шафи для смаження, дві електроплити, дві електропательні. Саме така потужність генератора нам і була потрібна», — підкреслила Лариса Шевченко.

Окрім цього, Благодійний фонд Дениса Парамонова за власної ініціативи організував додаткові точки видачі гарячої їжі в Немишлянському районі. Щодня 300 порцій смачних комплексних обідів отримують ті, кому вони найбільш необхідні, а маломобільним жителям району обіди доставляють соціальні працівники.

«Разом з нашим надійним партнером SMK Group ми відкрили точки видачі гарячих обідів, щоб якомога більше жителів Немишлянського району мали змогу споживати смачну і корисну їжу. Протягом місяця роздамо 6 тисяч порцій обідів, — зазначив меценат Денис Парамонов. — У багатьох вдома електроплити і за відсутності світла, звісно, що ніякий обід не приготувати. Особливо якісний раціон потрібен для літніх людей, щоб вони мали енергію аби пережити ці холоди. Ми розуміємо наскільки важливою є наша підтримка, а тому робимо усе можливе заради допомоги харків’янам у надзвичайно скрутні часи».

Нагадаємо, Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив потужними зарядними станціями EcoFlow реанімаційні відділення обласних дитячих лікарень Харкова, Дніпра, Миколаєва та медзакладу в Запоріжжі.

Також на початку року за зверненням Київської районної адміністрації Харкова Благодійний фонд Дениса Парамонова долучився до допомоги з харчуванням працівників екстрених служб, які працювали у центрі міста над ліквідацією наслідків руйнувань.