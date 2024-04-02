Tesla за донат: Денис Парамонов віддає ще одну автівку на благодійність

Фонд Дениса Парамонова віддає автомобіль Tesla на благодійність заради допомоги лікарням.

Таким чином засновник Фонду – меценат Денис Парамонов хоче привернути увагу до проблем медзакладів і показати, що долучитися до доброї справи під силу кожному.

Всі кошти, зібрані під час акції “Tesla за донат”будуть спрямовані на підтримку українських лікарень, – зазначають у Фонді Дениса Парамонова. Взяти участь в проєкті може кожен, хто задонатить на спеціальний рахунок фонду 500 грн. Кількість внесків не обмежена і збільшує шанси учасника на перемогу. Головний приз акції – автомобіль майбутнього Tesla, що буде подаровано переможцю засновником фонду Денисом Парамоновим.

Підтримувати українські медзаклади стало вже доброю традицією Фонду Дениса Парамонова. За час роботи програми було оснащено дорогим сучасним обладнанням понад 340 лікарень з 20 областей України.

“Фонд витрачає багато власних коштів на оснащення медзакладів необхідним. Подібні акції допомагають збільшити результат. Тільки розіграш елітного автомобіля Bentley, який я за власної ініціативи передав на благодійність, допоміг всього за два тижні зібрати 2,7 млн грн і задовольнити потреби десяти медзакладів, – зазначає меценат і засновник фонду Денис Парамонов. – Завдяки новому оснащенню вже врятоване не одне життя! Отже, дуже важливо привертати увагу до проблем медзакладів, показувати, що щоб долучитися до доброї справи не треба бути олігархом, це під силу кожному”.

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Розіграш Tesla відбудеться 1 червня до Дня захисту дітей, а усі зібрані донати від учасників будуть направлені на закупівлю надсучасного медичного обладнання для лікарень, в першу чергу – дитячих.

Нагадаємо, завдяки першій акції Фонду з розіграшу авто “Задонатив на лікарні – їздиш на Bentley”, що відбулась влітку 2023 року, Фонд Дениса Парамонова зібрав понад 2,7 млн гривень. Тоді переможцем акції став Олександр Верескля з Одеси, який виграв елітний автомобіль Bentley – його віддав на благодійність Денис Парамонов.

На зібрані донати від учасників вдалось обладнати десять медустанов з різних областей України. Причому, багато обладнання під спецзамовлення надходило з-за кордону. Наприклад, Миколаївській обласній клінічній стоматполіклініці Фонд Дениса Парамонова подарував діагностичний мікроскоп майже за 500 тис. гривень, а перинатальному центру у Сумах – багатофункціональний операційний стіл. Завдяки Фонду Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня на Миколаївщині тепер має сучасний прилад для скринінгу слуху новонароджених та два високочастотних електрохірургічних апарати.

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