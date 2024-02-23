Фонд Парамонова з партнерами передали розхідники до 50 лікарень Харківщини

За сприяння Фонду Дениса Парамонова заклади охорони здоров’я Харкова та області отримали сотні ящиків медичних халатів, спеціальних шапочок та бахіл.

Фонд Дениса Парамонова у співпраці з партнерами надав розхідні матеріали 50 лікарням Харкова. Про це благодійний фонд Дениса Парамонова повідомляє у фейсбуці, передає “Думка”

“Місцеві лікарні сьогодні працюють у дуже напруженому режимі, адже, крім самих харків’ян, вони обслуговують також багато внутрішньо переміщених осіб, які залишили рідні домівки через небезпеку. Ми постійно допомагаємо харківським лікарням усім необхідним і зупинятися не будемо”, – зазначають у Фонді Дениса Парамонова.

Крім цього, Фонд Дениса Парамонова долучився до надання різноманітного медичного оснащення для лікарень Ізюма, Чугуєва, Лозової та Балаклії, що у Харківській області.

“Медичні заклади Ізюма та Балаклії з осені 2022 року починали роботу фактично з чистого аркушу, адже майже пів року вони перебували в окупації. Наразі ситуація тут стабільна, але розхідні матеріали не бувають зайвими. Лікарні у Чугуєві та Лозовій не були під окупацією, але зараз також працюють на межі можливостей. Надали їм усім допомогу”, – зазначили у Фонді.

Отже, чотири лікарні отримали інвалідні візки, десятки ящиків бахіл, спеціальних шапочок та медикаментів. Також окремі медзаклади забезпечені ортопедичними подушками.

У реалізації цих благородних місій також взяли участь Благодійний фонд молодіжної ініціативи “Надія” та Фонд GEM.

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