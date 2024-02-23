Live
  • Пт 23.02.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

Фонд Парамонова з партнерами передали розхідники до 50 лікарень Харківщини

Суспільство 11:04   23.02.2024
Олексій Наумов
Фонд Парамонова з партнерами передали розхідники до 50 лікарень Харківщини Фото: Фонд Дениса Парамонова

За сприяння Фонду Дениса Парамонова заклади охорони здоров’я Харкова та області отримали сотні ящиків медичних халатів, спеціальних шапочок та бахіл.

Фонд Дениса Парамонова у співпраці з партнерами надав розхідні матеріали 50 лікарням Харкова. Про це благодійний фонд Дениса Парамонова повідомляє у фейсбуці, передає “Думка”

“Місцеві лікарні сьогодні працюють у дуже напруженому режимі, адже, крім самих харків’ян, вони обслуговують також багато внутрішньо переміщених осіб, які залишили рідні домівки через небезпеку. Ми постійно допомагаємо харківським лікарням усім необхідним і зупинятися не будемо”, – зазначають у Фонді Дениса Парамонова.

Крім цього, Фонд Дениса Парамонова долучився до надання різноманітного медичного оснащення для лікарень Ізюма, Чугуєва, Лозової та Балаклії, що у Харківській області.

“Медичні заклади Ізюма та Балаклії з осені 2022 року починали роботу фактично з чистого аркушу, адже майже пів року вони перебували в окупації. Наразі ситуація тут стабільна, але розхідні матеріали не бувають зайвими. Лікарні у Чугуєві та Лозовій не були під окупацією, але зараз також працюють на межі можливостей. Надали їм усім допомогу”, – зазначили у Фонді.

Читайте також: Штучну нирку передали лікарні Донеччини Фонд Парамонова та БФ “Надія”

Отже, чотири лікарні отримали інвалідні візки, десятки ящиків бахіл, спеціальних шапочок та медикаментів. Також окремі медзаклади забезпечені ортопедичними подушками.

У реалізації цих благородних місій також взяли участь Благодійний фонд молодіжної ініціативи “Надія” та Фонд GEM.

Фото: Фонд Дениса Парамонова
Фото: Фонд Дениса Парамонова

Новини партнерів
Автор: Олексій Наумов
Популярно
Головні новини Харкова 23.01: Синєгубов заявив про ІПСО, “шахеди” атакували
Головні новини Харкова 23.01: Синєгубов заявив про ІПСО, “шахеди” атакували
23.02.2024, 11:34
Мародерив на Харківщині після обстрілів: чоловік сяде на п’ять років
Мародерив на Харківщині після обстрілів: чоловік сяде на п’ять років
23.02.2024, 11:15
Французи повертають подачу води на Харківщині (фото)
Французи повертають подачу води на Харківщині (фото)
23.02.2024, 10:41
На Харківщині вночі збили три “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ
На Харківщині вночі збили три “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ
23.02.2024, 10:21
У Харкові подешевшали крупи та цукор, але подорожчали яйця – мерія
У Харкові подешевшали крупи та цукор, але подорожчали яйця – мерія
23.02.2024, 10:04
Будинок із укриттям подарували багатодітній родині на Харківщині (фото)
Будинок із укриттям подарували багатодітній родині на Харківщині (фото)
23.02.2024, 09:48

Новини за темою:

13:07
У лікарнях 15 дорослих та 9-річна дитина: стан поранених у Харкові
20:10
Чехія допоможе у відновленні лікарень на Північній Салтівці – Терехов
17:55
На Харківщині роздадуть ще 340 тисяч нових LED-ламп: хто може отримати
22:07
Які школи та лікарні відновлюватимуть на Харківщині у 2023-му (фото)
12:16
На випадок блекауту: лікарні Харківщини отримали акумулятори


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Фонд Парамонова з партнерами передали розхідники до 50 лікарень Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 11:04;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "За сприяння Фонду Дениса Парамонова заклади охорони здоров’я Харкова та області отримали сотні ящиків медичних халатів, спеціальних шапочок та бахіл".