Меценат Парамонов и SMK Group перечислят 1 млн грн на восстановление Охматдета

Денис Парамонов и SMK Group выделили 1 млн грн на восстановление «Охматдета». Такое решение меценат принял сразу после случившейся утром, 8 июля, трагедии. На сегодняшний день детское медучреждение нуждается в колоссальных вложениях для замены уничтоженного оборудования.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

Вся страна прикована к трагедии, которая произошла 8 июля в киевском «Охматдете». Пострадали многие дети, которые находились на лечении в этом медучреждении. К сожалению, погибли также врачи больницы. Кроме этого, очень поврежден фасад здания медучреждения, большие разрушения получили внутренние помещения. Также уничтожено много дорогостоящего оборудования, с помощью которого лечили детей со всей страны.

По словам мецената Дениса Парамонова, сегодня в первую очередь нужно оказать всю необходимую помощь пострадавшим детям и их родителям, медицинскому персоналу, чем уже занимаются все государственные структуры. Денис Парамонов отмечает, что благотворители должны присоединиться к процессу возрождения детской больницы.

“Ужасная трагедия, страшный день для Украины… В такие моменты как никогда нужно объединяться, сплотиться и поддержать невинных детишек, их родителей, пострадавших сегодня медицинских работников. Мы должны создать все условия для восстановления «Охматдета». Это уникальное медицинское учреждение, где ежегодно спасают тысячи жизней маленьких украинцев. Вместе с SMK Group я решил перечислить 1 млн грн на восстановление больницы, чтобы вскоре здесь по-прежнему могли лечиться дети со всей страны”, – отметил Денис Парамонов.

Благотворительный фонд Дениса Парамонова ранее также помогал “Охматдету” новейшим медицинским оснащением. Кроме этого, современное оборудование от Фонда получали и другие детские медицинские учреждения Украины, в частности, и львовский «Охматдет», которому было передано эндоскопическое оборудование на 300 тыс. грн.

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