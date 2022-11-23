Харьковчане могут переждать отсутствие света в «пунктах незламності» — Терехов

В Харькове уже начали открываться пункты обогрева или так называемые «пункти незламності», где люди могут согреться, получить еду, горячие напитки и подзарядить гаджеты, сообщил в эфире национального телемарафона городской голова Игорь Терехов.

«У нас сейчас уже разворачиваются «пункти незламності» в школах. Таких школ 36. Кроме этого, в ЦТП есть тоже такие «пункти незламності», куда смогут прийти харьковчане и переждать это время, когда не будет электроэнергии, когда будет прохладно в домах», — отметил мэр.

Он напомнил, что всего этой зимой в Харькове планируют открыть около 200 «пунктів незламності».

Ранее в Укрэнерго отметили, что при значительном перерыве в электроснабжении активируется работа «пунктів незламності». Карту таких пунктов по всей стране можно посмотреть здесь.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы.