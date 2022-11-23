Харків’яни можуть перечекати відсутність світла в “пунктах незламності” – мер

У Харкові вже почали відкриватись пункти обігріву або так звані “пункти незламності”, де люди можуть зігрітися, отримати їжу, гарячі напої та підзарядити гаджети, повідомив в етері національного телемарафону міський голова Ігор Терехов.

“У нас зараз уже розгортаються “пункти незламності” у школах. Таких шкіл 36. Крім цього, у ЦТП є також такі “пункти незламності”, куди зможуть прийти харків’яни і перечекати цей час, коли не буде електроенергії, коли буде прохолодно в будинках” , – зазначив мер.

Він нагадав, що загалом цієї зими у Харкові планують відкрити близько 200 “пунктів незламності”.

Раніше в Укренерго зазначили, що за значної перерви в електропостачанні активується робота “пунктів незламності”. Карту таких пунктів по всій країні можна подивитися тут.

Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи.