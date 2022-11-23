Live
  • Середа 23.11.2022
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.55
    • 🟢

У Харкові евакуювали людей із метро, – Терехов про поточну ситуацію

Події 16:06   23.11.2022
Елена Нагорная
У Харкові евакуювали людей із метро, – Терехов про поточну ситуацію

Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону розповів про поточну ситуацію у знеструмленому місті.

Він підтвердив, що наразі весь Харків без електроенергії, а електротранспорт зупинено.

“Ми евакуювали людей, зараз ми закінчили евакуацію з поїздів метрополітену. Зараз усі вони мають можливість доїхати до місць призначення автобусами. Тому що зараз заміщені маршрути міськелектротранспорту. Тролейбуси, трамваї, я маю на увазі. Зараз ми все це замінили міськими автобусними перевезеннями” , – зазначив Терехов.

Також, за його словами, не працюють світлофори, а супермаркети та аптеки перейшли на роботу на генераторах.

“Я вже встиг поспілкуватися з енергетиками. Це проблема не харківських енергетиків, а це баланс Укренерго по всій країні. Це потужна ситуація, вона пов’язана з ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі України”, – зазначив міський голова.

Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи.

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

15:35
Світла немає в Харкові та області, ударів по регіону не було – Синєгубов
15:26
Укренерго повідомляє про аварійні відключення в усіх регіонах України
15:20
У Харкові замість метро і тролейбусів вивели на маршрути автобуси
14:59
На Харьківщині через атаки по енергосистемі України перебої зі світлом
13:53
Дев’ять пошкоджень усунули у Харкові на трубопроводах

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові евакуювали людей із метро, – Терехов про поточну ситуацію»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 16:06;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону розповів про поточну ситуацію у знеструмленому місті.".