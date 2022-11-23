У Харкові евакуювали людей із метро, – Терехов про поточну ситуацію

Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону розповів про поточну ситуацію у знеструмленому місті.

Він підтвердив, що наразі весь Харків без електроенергії, а електротранспорт зупинено.

“Ми евакуювали людей, зараз ми закінчили евакуацію з поїздів метрополітену. Зараз усі вони мають можливість доїхати до місць призначення автобусами. Тому що зараз заміщені маршрути міськелектротранспорту. Тролейбуси, трамваї, я маю на увазі. Зараз ми все це замінили міськими автобусними перевезеннями” , – зазначив Терехов.

Також, за його словами, не працюють світлофори, а супермаркети та аптеки перейшли на роботу на генераторах.

“Я вже встиг поспілкуватися з енергетиками. Це проблема не харківських енергетиків, а це баланс Укренерго по всій країні. Це потужна ситуація, вона пов’язана з ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі України”, – зазначив міський голова.

Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи.