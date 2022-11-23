В Харькове закончили эвакуировать людей из метро, — Терехов о текущей ситуации

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона рассказал о текущей ситуации в обесточенном городе.

Он подтвердил, что сейчас весь Харьков без электроэнергии, а электротранспорт остановлен.

«Мы эвакуировали людей, сейчас мы закончили эвакуацию из поездов метрополитена. Сейчас все они имеют возможность доехать до мест назначения на автобусах. Потому что сейчас замещены маршруты горэлектротранспорта. Троллейбусы, трамваи, я имею в виду. Сейчас мы все это заменили городскими автобусными перевозками», — отметил Терехов.

Также, по его словам, не работают светофоры, а супермаркеты и аптеки перешли на работу на генераторах.

«Я успел уже пообщаться с энергетиками. Это проблема не харьковских энергетиков, а это баланс Укрэнерго по всей стране. Это мощная ситуация, она связана с ракетными ударами по энергетической инфраструктуре Украины», — отметил городской голова.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы.