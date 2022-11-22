Понад 200 “пунктів незламності” буде в Харкові цієї зими – Терехов
У Харкові напередодні морозів готують понад 200 пунктів обігріву або так званих “пунктів незламності”, повідомив міський голова Ігор Терехов в етері національного телемарафону.
“Такі пункти розміщуватимуться в школах. Крім того, ми будуємо будиночки, де теж зможуть перебувати містяни. У ЦТП є також така можливість. Ми зараз працюємо над організацією таких “пунктів незламності”. Вони будуть забезпечені генераторами, і містяни зможуть підзарядити свої мобільні телефони. Крім того, скуштувати гарячі напої. У школах буде організовано гарячу їжу. Усі пункти будуть забезпечені певними медикаментами”, – розповів мер.
Міський голова нагадав, що у Харкові близько 500 багатоповерхових будинків повністю зруйновані та не підлягають відновленню. Інші будинки, за словами Терехова, зараз із опаленням, електропостачанням та водопостачанням.
“У Харкові все працює у штатному режимі, і ми зараз відновлюємо систему опалення. Крім цього, є напруга у мережах електропостачання. Це дуже важливо. Харків зараз із водою. Є так звані віялові відключення електромереж, але вони незначні”, – зазначив міський голова.
Читайте також: Терехов показав, як виглядатимуть пункти обігріву на зупинках у Харкові
Також він додав, що зараз є можливість розміщувати містян у гуртожитках вишів, а об’єкти критичної інфраструктури забезпечуються генераторами та паливом.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Понад 200 “пунктів незламності” буде в Харкові цієї зими – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 17:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові напередодні морозів готують понад 200 пунктів обігріву або так званих “пунктів незламності”, повідомив міський голова Ігор Терехов в етері національного телемарафону.".