Понад 200 “пунктів незламності” буде в Харкові цієї зими – Терехов

У Харкові напередодні морозів готують понад 200 пунктів обігріву або так званих “пунктів незламності”, повідомив міський голова Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

“Такі пункти розміщуватимуться в школах. Крім того, ми будуємо будиночки, де теж зможуть перебувати містяни. У ЦТП є також така можливість. Ми зараз працюємо над організацією таких “пунктів незламності”. Вони будуть забезпечені генераторами, і містяни зможуть підзарядити свої мобільні телефони. Крім того, скуштувати гарячі напої. У школах буде організовано гарячу їжу. Усі пункти будуть забезпечені певними медикаментами”, – розповів мер.

Міський голова нагадав, що у Харкові близько 500 багатоповерхових будинків повністю зруйновані та не підлягають відновленню. Інші будинки, за словами Терехова, зараз із опаленням, електропостачанням та водопостачанням.

“У Харкові все працює у штатному режимі, і ми зараз відновлюємо систему опалення. Крім цього, є напруга у мережах електропостачання. Це дуже важливо. Харків зараз із водою. Є так звані віялові відключення електромереж, але вони незначні”, – зазначив міський голова.

Також він додав, що зараз є можливість розміщувати містян у гуртожитках вишів, а об’єкти критичної інфраструктури забезпечуються генераторами та паливом.