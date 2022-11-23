На Харківщині наразі відкрито близько 300 “пунктів незламності” – голова ХОВА

У Харкові та області створено близько 300 “пунктів незламності” – місць, куди кожен може прийти у разі тривалого вимкнення світла.

Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив в етері національного телемарафону та зазначив, що такі пункти інспектували сьогодні.

“У нас їх по області, включаючи Харків, близько 300. Усі вони наразі відкриті. Працюють. Куди люди можуть дістатися для того, щоб підзарядити і мобільні телефони, і зв’язатися зі своїми близькими. І для того, щоб, можливо, приготувати собі їжу, оскільки частина стаціонарних пунктів базується на базах шкіл, де є харчоблоки. Дитячі садочки тощо”, – розповів Синєгубов.

Також він зазначив, що мережу пунктів розширюватимуть.

“Там мають бути генератори, а їхня кількість наразі обмежена. Однак у нас є домовленості з нашими міжнародними партнерами, і ми хочемо кількість таких пунктів вже за місяць довести до 600”, – додав голова ХОВА.

Дізнатися, де розташований найближчий «пункт незламності» можна за інтерактивною картою.