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Какие пригородные поезда отменили сегодня на Харьковщине – перечень

Общество 18:04   23.11.2022
Оксана Якушко
Какие пригородные поезда отменили сегодня на Харьковщине – перечень

Сегодня на ЮЖД отменили движение ряда пригородных поездов, сообщила Укрзализныця.

Отменены следующие электрички:

№7001 Харьков — Лозовая;

№6414 Краснопавловка — Харьков;

№6527 Харьков — Лозовая;

№6705 Харьков — Змиев.

№6576 Полтава — Красноград отправлен на станцию ​​Красноград не по графику.

Из-за перебоев с энергоснабжением Донецкая железная дорога вынуждена отменить поезд № 6806 Славянск — Лозовая, а курсирование поезда № 6803 Лозовая — Краматорск ограничить до станции Славянск.

Для пассажиров поезда №723 Харьков-Киев: будет пересадка на ночной поезд №63.

Обмен билетов не нужен, всех довезут до пунктов назначения в тепле и безопасности.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 18:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на ЮЖД отменили движение ряда пригородных поездов, сообщила Укрзализныця.".