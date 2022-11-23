Какие пригородные поезда отменили сегодня на Харьковщине – перечень

Сегодня на ЮЖД отменили движение ряда пригородных поездов, сообщила Укрзализныця.

Отменены следующие электрички:

№7001 Харьков — Лозовая;

№6414 Краснопавловка — Харьков;

№6527 Харьков — Лозовая;

№6705 Харьков — Змиев.

№6576 Полтава — Красноград отправлен на станцию ​​Красноград не по графику.

Из-за перебоев с энергоснабжением Донецкая железная дорога вынуждена отменить поезд № 6806 Славянск — Лозовая, а курсирование поезда № 6803 Лозовая — Краматорск ограничить до станции Славянск.

Для пассажиров поезда №723 Харьков-Киев: будет пересадка на ночной поезд №63.

Обмен билетов не нужен, всех довезут до пунктов назначения в тепле и безопасности.