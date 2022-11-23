Какие пригородные поезда отменили сегодня на Харьковщине – перечень
Сегодня на ЮЖД отменили движение ряда пригородных поездов, сообщила Укрзализныця.
Отменены следующие электрички:
№7001 Харьков — Лозовая;
№6414 Краснопавловка — Харьков;
№6527 Харьков — Лозовая;
№6705 Харьков — Змиев.
№6576 Полтава — Красноград отправлен на станцию Красноград не по графику.
Из-за перебоев с энергоснабжением Донецкая железная дорога вынуждена отменить поезд № 6806 Славянск — Лозовая, а курсирование поезда № 6803 Лозовая — Краматорск ограничить до станции Славянск.
Для пассажиров поезда №723 Харьков-Киев: будет пересадка на ночной поезд №63.
Обмен билетов не нужен, всех довезут до пунктов назначения в тепле и безопасности.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 18:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на ЮЖД отменили движение ряда пригородных поездов, сообщила Укрзализныця.".