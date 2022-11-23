Из-за обстрелов задерживаются пригородные электрички и рейсы из Харькова
Укрзализныця предупредила о задержке пригородных рейсов в Харьков.
Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры поезда Укрзализныци двигаются с задержками.
Задерживаются на час или больше:
— №17/18 Харьков – Ужгород (задержка 1 ч 13 мин);
— №61/62 Харьков – Одесса (задержка 1 ч 10 мин).
Также на ЮЖД проводится работа по назначению пригородных поездов, которые после 17:00 совершат рейсы в населенные пункты, куда должны были курсировать отмененные электрички, и доставят людей.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 17:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзализныця предупредила о задержке пригородных рейсов в Харьков.".