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Из-за обстрелов задерживаются пригородные электрички и рейсы из Харькова

Общество 17:37   23.11.2022
Оксана Якушко
Из-за обстрелов задерживаются пригородные электрички и рейсы из Харькова

Укрзализныця предупредила о задержке пригородных рейсов в Харьков.

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры поезда Укрзализныци двигаются с задержками.
Задерживаются на час или больше:

— №17/18 Харьков – Ужгород (задержка 1 ч 13 мин);

— №61/62 Харьков – Одесса (задержка 1 ч 10 мин).

Также на ЮЖД проводится работа по назначению пригородных поездов, которые после 17:00 совершат рейсы в населенные пункты, куда должны были курсировать отмененные электрички, и доставят людей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 17:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзализныця предупредила о задержке пригородных рейсов в Харьков.".