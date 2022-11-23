Железнодорожный вокзал в Харькове перевели на резервное питание

На резервное электроснабжение перевели обессиленные вокзалы в Киеве, Харькове и Виннице. Там развернут укрытие и пункты безопасного ожидания, пассажиры могут продолжать высадку и посадку через подземные переходы.

Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру были обесточены участки в Киеве, Днепре, Николаеве, Львовщине, Винницкой области, Сумщине и на Харьковщине.

Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы. В частности, поезд №724 Киев-Харьков подается на посадку ориентировочно через 15 минут.

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