Железнодорожный вокзал в Харькове перевели на резервное питание
На резервное электроснабжение перевели обессиленные вокзалы в Киеве, Харькове и Виннице. Там развернут укрытие и пункты безопасного ожидания, пассажиры могут продолжать высадку и посадку через подземные переходы.
Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.
В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру были обесточены участки в Киеве, Днепре, Николаеве, Львовщине, Винницкой области, Сумщине и на Харьковщине.
Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы. В частности, поезд №724 Киев-Харьков подается на посадку ориентировочно через 15 минут.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 16:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На резервное электроснабжение перевели обессиленные вокзалы в Киеве, Харькове и Виннице. Там развернут укрытие и пункты безопасного ожидания, пассажиры могут продолжать высадку и посадку через подземные переходы.".