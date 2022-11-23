Залізничний вокзал у Харкові перевели на резервне живлення
На резервне електропостачання перевели знесилені вокзали у Києві, Харкові та Вінниці.
Про це повідомляють у прес-службі Укрзалізниці. Там розгорнуть укриття та пункти безпечного очікування, пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи.
Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру були знеструмлені ділянки у Києві, Дніпрі, Миколаєві, Львівщині, Вінницькій області, Сумщині та на Харківщині.
Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяні резервні тепловози. Зокрема, поїзд №724 Київ-Харків подається на посадку орієнтовно за 15 хвилин.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 16:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На резервне електропостачання перевели знесилені вокзали у Києві, Харкові та Вінниці.".