Залізничний вокзал у Харкові перевели на резервне живлення

На резервне електропостачання перевели знесилені вокзали у Києві, Харкові та Вінниці.

Про це повідомляють у прес-службі Укрзалізниці. Там розгорнуть укриття та пункти безпечного очікування, пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи.

Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру були знеструмлені ділянки у Києві, Дніпрі, Миколаєві, Львівщині, Вінницькій області, Сумщині та на Харківщині.

Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяні резервні тепловози. Зокрема, поїзд №724 Київ-Харків подається на посадку орієнтовно за 15 хвилин.