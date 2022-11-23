Через обстріли затримуються приміськи електрички та рейси з Харкова

Укрзалізниця попередила про затримку приміських рейсів до Харкова.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури поїзди Укрзалізниці рухаються із затримками.

Затримуються на годину або більше:

– №17/18 Харків – Ужгород (затримка 1 год 13 хв);

– №61/62 Харків – Одеса (затримка 1 год 10 хв).

Також на Південній залізниці проводиться робота щодо призначення приміських поїздів, які після 17:00 здійснять рейси до населених пунктів, куди мали курсувати скасовані електрички, й доправлять людей.