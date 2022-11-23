Через обстріли затримуються приміськи електрички та рейси з Харкова
Укрзалізниця попередила про затримку приміських рейсів до Харкова.
Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури поїзди Укрзалізниці рухаються із затримками.
Затримуються на годину або більше:
– №17/18 Харків – Ужгород (затримка 1 год 13 хв);
– №61/62 Харків – Одеса (затримка 1 год 10 хв).
Також на Південній залізниці проводиться робота щодо призначення приміських поїздів, які після 17:00 здійснять рейси до населених пунктів, куди мали курсувати скасовані електрички, й доправлять людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 17:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця попередила про затримку приміських рейсів до Харкова.".