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Через обстріли затримуються приміськи електрички та рейси з Харкова

Суспільство 17:37   23.11.2022
Оксана Якушко
Через обстріли затримуються приміськи електрички та рейси з Харкова

Укрзалізниця попередила про затримку приміських рейсів до Харкова.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури поїзди Укрзалізниці рухаються із затримками.

Затримуються на годину або більше:

– №17/18 Харків – Ужгород (затримка 1 год 13 хв);

– №61/62 Харків – Одеса (затримка 1 год 10 хв).

Також на Південній залізниці проводиться робота щодо призначення приміських поїздів, які після 17:00 здійснять рейси до населених пунктів, куди мали курсувати скасовані електрички, й доправлять людей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 17:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця попередила про затримку приміських рейсів до Харкова.".