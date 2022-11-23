Які приміські поїзди скасували сьогодні на Харківщині – перелік
Сьогодні на Південній залізниці скасували рух низки приміських поїздів, повідомила Укрзалізниця.
Скасовано такі електрички:
№7001 Харків – Лозова;
№6414 Краснопавлівка – Харків;
№6527 Харків – Лозова;
№6705 Харків – Зміїв.
№6576 Полтава — Красноград відправлено на станцію Красноград не за графіком.
Через перебої з енергопостачанням Донецька залізниця змушена скасувати поїзд №6806 Слов’янськ – Лозова, а курсування поїзда №6803 Лозова – Краматорськ обмежити до станції Слов’янськ.
Для пасажирів поїзда №723 Харків-Київ: буде пересадка на нічний поїзд №63.
Обмін квитків не потрібен, усіх довезуть до пунктів призначення у теплі та безпеці.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 18:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на Південній залізниці скасували рух низки приміських поїздів, повідомила Укрзалізниця.".