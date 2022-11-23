Які приміські поїзди скасували сьогодні на Харківщині – перелік

Сьогодні на Південній залізниці скасували рух низки приміських поїздів, повідомила Укрзалізниця.

Скасовано такі електрички:

№7001 Харків – Лозова;

№6414 Краснопавлівка – Харків;

№6527 Харків – Лозова;

№6705 Харків – Зміїв.

№6576 Полтава — Красноград відправлено на станцію Красноград не за графіком.

Через перебої з енергопостачанням Донецька залізниця змушена скасувати поїзд №6806 Слов’янськ – Лозова, а курсування поїзда №6803 Лозова – Краматорськ обмежити до станції Слов’янськ.

Для пасажирів поїзда №723 Харків-Київ: буде пересадка на нічний поїзд №63.

Обмін квитків не потрібен, усіх довезуть до пунктів призначення у теплі та безпеці.