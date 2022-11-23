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Які приміські поїзди скасували сьогодні на Харківщині – перелік

Суспільство 18:04   23.11.2022
Оксана Якушко
Які приміські поїзди скасували сьогодні на Харківщині – перелік

Сьогодні на Південній залізниці скасували рух низки приміських поїздів, повідомила Укрзалізниця.

Скасовано такі електрички:

№7001 Харків – Лозова;

№6414 Краснопавлівка – Харків;

№6527 Харків – Лозова;

№6705 Харків – Зміїв.

№6576 Полтава — Красноград відправлено на станцію Красноград не за графіком.

Через перебої з енергопостачанням Донецька залізниця змушена скасувати поїзд №6806 Слов’янськ – Лозова, а курсування поїзда №6803 Лозова – Краматорськ обмежити до станції Слов’янськ.

Для пасажирів поїзда №723 Харків-Київ: буде пересадка на нічний поїзд №63.

Обмін квитків не потрібен, усіх довезуть до пунктів призначення у теплі та безпеці.

Читайте також:  Через обстріл затримуються приміські електрички та рейси з Харкова

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 18:04;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на Південній залізниці скасували рух низки приміських поїздів, повідомила Укрзалізниця.".