Половину электросетей на Харьковщине запитали — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики работают над восстановлением света в Харькове и районах области.

«В Харьковской области уже возвращается электроснабжение. Энергетики запитали уже более 50% сетей, работают над восстановлением и в Харькове, и в районах области», — написал Синегубов в telegram.

«Просим жителей отнестись с пониманием, специалисты делают все необходимое, учитывая обязательные технологические процедуры», — добавил глава ХОВА.

По информации облэнерго, свет уже частично дали на Салтовке. Жители Харькова из других районов — например, Новых Домов, Павлового Поля, Алексеевки сообщают, что электричества нет. Также там отсутствует вода и отопление.