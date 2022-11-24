Половину электросетей на Харьковщине запитали — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики работают над восстановлением света в Харькове и районах области.
«В Харьковской области уже возвращается электроснабжение. Энергетики запитали уже более 50% сетей, работают над восстановлением и в Харькове, и в районах области», — написал Синегубов в telegram.
«Просим жителей отнестись с пониманием, специалисты делают все необходимое, учитывая обязательные технологические процедуры», — добавил глава ХОВА.
Читайте также: Половину электросетей на Харьковщине запитали — Синегубов
По информации облэнерго, свет уже частично дали на Салтовке. Жители Харькова из других районов — например, Новых Домов, Павлового Поля, Алексеевки сообщают, что электричества нет. Также там отсутствует вода и отопление.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Половину электросетей на Харьковщине запитали — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 12:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики работают над восстановлением света в Харькове и районах области".