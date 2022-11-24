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Половину электросетей на Харьковщине запитали — Синегубов

Общество 12:55   24.11.2022
Оксана Горун
Половину электросетей на Харьковщине запитали — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики работают над восстановлением света в Харькове и районах области.

«В Харьковской области уже возвращается электроснабжение. Энергетики запитали уже более 50% сетей, работают над восстановлением и в Харькове, и в районах области», — написал Синегубов в telegram.

«Просим жителей отнестись с пониманием, специалисты делают все необходимое, учитывая обязательные технологические процедуры», — добавил глава ХОВА.

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    • По информации облэнерго, свет уже частично дали на Салтовке. Жители Харькова из других районов — например, Новых Домов, Павлового Поля, Алексеевки сообщают, что электричества нет. Также там отсутствует вода и отопление.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 12:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики работают над восстановлением света в Харькове и районах области".