В облэнерго сообщили, когда в домах харьковчан появится свет

По прогнозу облэнерго, электричество вернут «в течение дня», сообщает «Суспільне».

Такой прогноз от «Укрэнерго» озвучила сотрудница пресс-службы «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко. В первую очередь электрику подают на объекты критической инфраструктуры. Следом будут подключать жилые дома. Впрочем, в некоторых районах Харькова свет уже есть — к примеру, на Салтовке.

«Еще нет света, например, на Новых Домах. Работы продолжаются», — сказала Шевченко.

Графики почасовых отключений в области пока не действуют. Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов заявлял, что свет на Харьковщине появится «в ближайшее время«.