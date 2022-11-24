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В облэнерго сообщили, когда в домах харьковчан появится свет

Общество 12:25   24.11.2022
Оксана Горун
В облэнерго сообщили, когда в домах харьковчан появится свет

По прогнозу облэнерго, электричество вернут «в течение дня», сообщает «Суспільне».

Такой прогноз от «Укрэнерго» озвучила сотрудница пресс-службы «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко. В первую очередь электрику подают на объекты критической инфраструктуры. Следом будут подключать жилые дома. Впрочем, в некоторых районах Харькова свет уже есть — к примеру, на Салтовке.

«Еще нет света, например, на Новых Домах. Работы продолжаются», — сказала Шевченко.

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    • Графики почасовых отключений в области пока не действуют. Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов заявлял, что свет на Харьковщине появится «в ближайшее время«.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 12:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По прогнозу облэнерго, электричество вернут «в течение дня», сообщает «Суспільне»".