В обленерго повідомили, коли у домівках харків’ян з’явиться світло

За прогнозом обленерго, електрику повернуть “протягом дня”, повідомляє “Суспільне” .

Такий прогноз від “Укренерго” озвучила співробітниця пресслужби “Харківобленерго” Марина Шевченко. Насамперед електрику подають на об’єкти критичної інфраструктури. Слідом підключатимуть житлові будинки. Втім, у деяких районах Харкова світло вже є – наприклад, на Салтівці.

“Ще немає світла, наприклад, на Нових Домах. Роботи продовжуються”, – сказала Шевченко.

Графіки погодинних відключень в області поки що не діють. Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що світло на Харківщині з’явиться “найближчим часом“.