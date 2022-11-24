В обленерго повідомили, коли у домівках харків’ян з’явиться світло
За прогнозом обленерго, електрику повернуть “протягом дня”, повідомляє “Суспільне” .
Такий прогноз від “Укренерго” озвучила співробітниця пресслужби “Харківобленерго” Марина Шевченко. Насамперед електрику подають на об’єкти критичної інфраструктури. Слідом підключатимуть житлові будинки. Втім, у деяких районах Харкова світло вже є – наприклад, на Салтівці.
“Ще немає світла, наприклад, на Нових Домах. Роботи продовжуються”, – сказала Шевченко.
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Графіки погодинних відключень в області поки що не діють. Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що світло на Харківщині з’явиться “найближчим часом“.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За прогнозом обленерго, електрику повернуть “протягом дня”, повідомляє “Суспільне”".