Найближчим часом на Харківщині з’явиться світло – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що в більшості споживачів Харківської області “найближчим часом світло має з’явитися”.
Про це Синєгубов написав у телеграмі.
“Через аварійні відключення в Харківській області залишаються проблеми з електропостачанням. Фахівці продовжують роботу з відновлення електромереж. Найближчим часом світло має з’явитися в більшості споживачів області”, – зазначив голова ХОВА.
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Станом на ранок більшість харків’ян повідомляли про те, що світла в будинках немає. Також у місті не працює метро та електротранспорт.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 09:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що в більшості споживачів Харківської області “найближчим часом світло має з’явитися”".