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Найближчим часом на Харківщині з’явиться світло – Синєгубов

Суспільство 09:18   24.11.2022
Оксана Горун
Найближчим часом на Харківщині з’явиться світло – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що в більшості споживачів Харківської області “найближчим часом світло має з’явитися”.

Про це Синєгубов написав у телеграмі.

“Через аварійні відключення в Харківській області залишаються проблеми з електропостачанням. Фахівці продовжують роботу з відновлення електромереж. Найближчим часом світло має з’явитися в більшості споживачів області”, – зазначив голова ХОВА.

 

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Станом на ранок більшість харків’ян повідомляли про те, що світла в будинках немає. Також у місті не працює метро та електротранспорт.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що в більшості споживачів Харківської області “найближчим часом світло має з’явитися”".