Найближчим часом на Харківщині з’явиться світло – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що в більшості споживачів Харківської області “найближчим часом світло має з’явитися”.

Про це Синєгубов написав у телеграмі.

“Через аварійні відключення в Харківській області залишаються проблеми з електропостачанням. Фахівці продовжують роботу з відновлення електромереж. Найближчим часом світло має з’явитися в більшості споживачів області”, – зазначив голова ХОВА.

Станом на ранок більшість харків’ян повідомляли про те, що світла в будинках немає. Також у місті не працює метро та електротранспорт.