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Появу світла на Полтавщині сьогодні в ОВА назвали “оптимістичним сценарієм”

Суспільство 09:11   24.11.2022
Оксана Горун
Появу світла на Полтавщині сьогодні в ОВА назвали “оптимістичним сценарієм”

У Полтавській області станом на ранок 24 листопада блекаут продовжується. У найближчі кілька годин розраховують подати електрику на об’єкти критичної інфраструктури, повідомили в ОВА.

Про ситуацію в регіоні повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“Є оптимістичний сценарій, що електроенергія в області з’явиться вже сьогодні, – зокрема зазначив він. – Протягом кількох найближчих годин почнемо подавати енергію на критичну інфраструктуру, далі – для більшості побутових споживачів. Наразі вже є світло у 15,5 тисячі побутових абонентів та 1,5 тисячі юридичних споживачів колишнього Лохвицького району. Що стосується Полтави, то на Подолі, Леваді та частині центру міста є вода. Також вже запустили 4 котельні, які, зокрема, опалюють обласні лікарні”, – написав Лунін.

Читайте також:  Блекаут в Україні: ситуація у регіонах на ранок 24 листопада

Нагадаємо, на ранок Харків здебільшого був без світла, електротранспорт та метро в місті не працюють. В Україні без світла залишалося 70% Києва, 50% Дніпропетровської області, значна частина Одеси.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 09:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Полтавській області станом на ранок 24 листопада блекаут продовжується. У найближчі кілька годин розраховують подати електрику на об’єкти критичної інфраструктури, повідомили в ОВА".