Появу світла на Полтавщині сьогодні в ОВА назвали “оптимістичним сценарієм”

У Полтавській області станом на ранок 24 листопада блекаут продовжується. У найближчі кілька годин розраховують подати електрику на об’єкти критичної інфраструктури, повідомили в ОВА.

Про ситуацію в регіоні повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“Є оптимістичний сценарій, що електроенергія в області з’явиться вже сьогодні, – зокрема зазначив він. – Протягом кількох найближчих годин почнемо подавати енергію на критичну інфраструктуру, далі – для більшості побутових споживачів. Наразі вже є світло у 15,5 тисячі побутових абонентів та 1,5 тисячі юридичних споживачів колишнього Лохвицького району. Що стосується Полтави, то на Подолі, Леваді та частині центру міста є вода. Також вже запустили 4 котельні, які, зокрема, опалюють обласні лікарні”, – написав Лунін.

Нагадаємо, на ранок Харків здебільшого був без світла, електротранспорт та метро в місті не працюють. В Україні без світла залишалося 70% Києва, 50% Дніпропетровської області, значна частина Одеси.