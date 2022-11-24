Блекаут в Україні: ситуація у регіонах на ранок 24 листопада

Станом на ранок 24 листопада знеструмлено 70% Києва, а Львів із електрикою ще з вечора 23 листопада.

На даний момент навіть у тих регіонах, які “заживили”, масові відключення електрики продовжуються.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, станом на 7:24 ранку 70% столиці було знеструмлено. Водопостачання відновили на лівому березі міста, на правому розраховують відновити в першій половині дня. Кличко зазначив, що подальше відновлення електропостачання залежатиме від балансу в енергосистемі країни.

У Дніпропетровській області з електрикою – половина споживачів. Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Так, ситуація в енергетиці складна. Тому всюди продовжуватимуться відключення, щоб максимально знизити навантаження на мережу”, – додав Резніченко.

Львів зі світлом ще з учорашнього вечора. Близько 21:30 23 листопада мер міста Андрій Садовий написав у фейсбуці: “Львів уже зі світлом. Але у місті є планові відключення, тому деякі будинки можуть бути без електрики. Також відновили подачу води та тепла”.

В Одесі, за даними місцевого видання “Думська”, відновили електроживлення об’єктів критичної інфраструктури. Міський електротранспорт поки що не працює, його розраховують запустити у другій половині дня. Одесити з різних районів міста повідомляють, що світла у них у будинках немає.

Істотно знеструмлено навіть Закарпаття. За даними місцевої ОВА, в області сталися аварійні відключення, продовжуються планові та також застосували спецграфік. “Останні обмеження стосуються Тячівщини та Рахівщини, які за окремим розпорядженням НЕК “Укренерго” вночі були повністю знеструмлені”, – уточнили в Закарпатській ОВА.

Як ми повідомляли, вранці 24 листопада в Харкові не працюють метро та електротранспорт. Світла в будинках також в основному немає. Офіційні дані щодо рівня підключення станом на ранок ще не озвучили.