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Блэкаут в Украине: ситуация в регионах на утро 24 ноября

Общество 08:24   24.11.2022
Оксана Горун
Блэкаут в Украине: ситуация в регионах на утро 24 ноября

По состоянию на утро 24 ноября обесточено 70% Киева, а Львов с электричеством еще с вечера 23 ноября.

На данный момент даже в тех областях, которые «запитали» массовые отключения электричества продолжаются.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, на 7:24 утра 70% столицы были обесточены. Водоснабжение восстановили на левом берегу города, на правом рассчитывают восстановить в первой половине дня. Кличко отметил, что дальнейшее восстановление электроснабжения будет зависеть от баланса в энергосистеме страны.

В Днепропетровской области с электричеством — половина потребителей. Об этом сообщил замглавы Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Да, ситуация в энергетике сложная. Поэтому повсюду будут продолжаться отключения, чтобы максимально снизить нагрузку на сеть», — добавил Резниченко.

Львов со светом еще со вчерашнего вечера. Около 21:30 23 ноября мэр города Андрей Садовый написал в facebook: «Львов уже со светом. Но в городе есть плановые отключения, поэтому некоторые дома могут быть без электричества. Также возобновили подачу воды и тепла».

В Одессе, по данным местного издания «Думская», возобновили электропитание объектов критической инфраструктуры. Городской электротранспорт пока не работает, его рассчитывают запустить во второй половине дня. Одесситы из разных районов города сообщают, что света у них в домах нет.

Существенно обесточено даже Закарпатье. По данным местной ОВА, в области произошли аварийные отключения, продолжаются плановые и также применили спецграфик. «Последние ограничения касаются Тячевщины и Раховщины, которые по отдельному распоряжению НЭК «Укрэнерго» ночью были полностью обесточены», — уточнили в Закарпатской ОВА.

  • Читайте также: Харьковская область запитана, идет подключение потребителей — Офис президента

    • Как мы сообщали, утром 24 ноября в Харькове не работают метро и электротранспорт. Света в домах также в основном нет. Официальные данные по уровню подключения по состоянию на утро еще не озвучили.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 08:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро 24 ноября обесточено 70% Киева, а Львов с электричеством еще с вечера 23 ноября".