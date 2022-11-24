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В Харькове не работает метро и электротранспорт

Общество 07:57   24.11.2022
Оксана Горун
В Харькове не работает метро и электротранспорт

По состоянию на утро 24 ноября Харьков остается большей частью обесточенным, сообщают корреспонденты МГ «Объектив».

На данный момент в Харькове не работает наземный электротранспорт и метрополитен. На маршруты вышли автобусы.

Около 23:00 23 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о том, что Харьковская область запитана и началось подключение абонентов.

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    • Харьковчане пока в основном говорят о том, что электричества в их домах нет.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 07:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро 24 ноября Харьков остается большей частью обесточенным, сообщают корреспонденты МГ «Объектив»".