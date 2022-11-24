В Харькове не работает метро и электротранспорт
По состоянию на утро 24 ноября Харьков остается большей частью обесточенным, сообщают корреспонденты МГ «Объектив».
На данный момент в Харькове не работает наземный электротранспорт и метрополитен. На маршруты вышли автобусы.
Около 23:00 23 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о том, что Харьковская область запитана и началось подключение абонентов.
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Харьковчане пока в основном говорят о том, что электричества в их домах нет.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 07:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро 24 ноября Харьков остается большей частью обесточенным, сообщают корреспонденты МГ «Объектив»".