В Харькове не работает метро и электротранспорт

По состоянию на утро 24 ноября Харьков остается большей частью обесточенным, сообщают корреспонденты МГ «Объектив».

На данный момент в Харькове не работает наземный электротранспорт и метрополитен. На маршруты вышли автобусы.

Около 23:00 23 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о том, что Харьковская область запитана и началось подключение абонентов.

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Харьковчане пока в основном говорят о том, что электричества в их домах нет.