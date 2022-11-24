У Харкові не працює метро та електротранспорт

Станом на ранок 24 листопада Харків залишається здебільшого знеструмленим, повідомляють кореспонденти МГ “Об’єктив”.

На даний момент у Харкові не працює наземний електротранспорт та метрополітен. На маршрути вийшли автобуси.

Близько 23:00 23 листопада заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив про те, що Харківська область заживлена й почалося підключення абонентів.

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Харків’яни поки що переважно говорять про те, що електрики в їхніх будинках немає.