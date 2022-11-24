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У Харкові не працює метро та електротранспорт

Суспільство 07:57   24.11.2022
Оксана Горун
У Харкові не працює метро та електротранспорт

Станом на ранок 24 листопада Харків залишається здебільшого знеструмленим, повідомляють кореспонденти МГ “Об’єктив”.

На даний момент у Харкові не працює наземний електротранспорт та метрополітен. На маршрути вийшли автобуси.

Близько 23:00 23 листопада заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив про те, що Харківська область заживлена й почалося підключення абонентів.

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    • Харків’яни поки що переважно говорять про те, що електрики в їхніх будинках немає.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «У Харкові не працює метро та електротранспорт»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 07:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок 24 листопада Харків залишається здебільшого знеструмленим, повідомляють кореспонденти МГ “Об’єктив”".