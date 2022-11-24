У Харкові не працює метро та електротранспорт
Станом на ранок 24 листопада Харків залишається здебільшого знеструмленим, повідомляють кореспонденти МГ “Об’єктив”.
На даний момент у Харкові не працює наземний електротранспорт та метрополітен. На маршрути вийшли автобуси.
Близько 23:00 23 листопада заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив про те, що Харківська область заживлена й почалося підключення абонентів.
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Харків’яни поки що переважно говорять про те, що електрики в їхніх будинках немає.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок 24 листопада Харків залишається здебільшого знеструмленим, повідомляють кореспонденти МГ “Об’єктив”".