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Появление света на Полтавщине сегодня в ОВА назвали «оптимистичным сценарием»

Общество 09:11   24.11.2022
Оксана Горун
Появление света на Полтавщине сегодня в ОВА назвали «оптимистичным сценарием»

В Полтавской области по состоянию на утро 24 ноября блэкаут продолжается. В ближайшие несколько часов рассчитывают подать электричество на объекты критической инфраструктуры, сообщили в ОВА.

О ситуации в регионе сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«Есть оптимистический сценарий, что электроэнергия в области появится уже сегодня, — в частности отметил он. — В течение нескольких ближайших часов начнем подавать энергию на критическую инфраструктуру, далее – для большинства бытовых потребителей. Сейчас уже есть свет у 15,5 тысячи бытовых абонентов и 1,5 тысячи юридических потребителей бывшего Лохвицкого района. Что касается Полтавы, то на Подоле, Леваде и части центра города есть вода. Также уже запустили 4 котельные, которые, в частности, отапливают областные больницы», — написал Лунин.

Читайте также: Блэкаут в Украине: ситуация в регионах на утро 24 ноября

Напомним, на утро Харьков в большинстве своем был без света, электротранспорт и метро в городе не работают. В Украине без света оставалось 70% Киева, 50% Днепропетровской области, значительная часть Одессы.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 09:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Полтавской области по состоянию на утро 24 ноября блэкаут продолжается. В ближайшие несколько часов рассчитывают подать электричество на объекты критической инфраструктуры, сообщили в ОВА".