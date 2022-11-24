В ближайшее время на Харьковщине появится свет — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что у большинства потребителей Харьковской области «в ближайшее время свет должен появиться».

Об этом Синегубов написал в telegram.

«Из-за аварийных отключений в Харьковской области остаются проблемы с электроснабжением. Специалисты продолжают работу по восстановлению электросетей. В ближайшее время свет должен появиться у большинства потребителей области», — отметил глава ХОВА.

По состоянию на утро, большинство харьковчан сообщали о том, что света в домах нет. Также в городе не работает метро и электротранспорт.