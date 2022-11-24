В ближайшее время на Харьковщине появится свет — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что у большинства потребителей Харьковской области «в ближайшее время свет должен появиться».
Об этом Синегубов написал в telegram.
«Из-за аварийных отключений в Харьковской области остаются проблемы с электроснабжением. Специалисты продолжают работу по восстановлению электросетей. В ближайшее время свет должен появиться у большинства потребителей области», — отметил глава ХОВА.
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По состоянию на утро, большинство харьковчан сообщали о том, что света в домах нет. Также в городе не работает метро и электротранспорт.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 09:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА заявил, что у большинства потребителей Харьковской области «в ближайшее время свет должен появиться»".