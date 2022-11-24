Половину електромереж на Харківщині заживили – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики працюють над відновленням світла в Харкові та районах області.
“У Харківській області вже повертається електропостачання. Енергетики заживили вже понад 50% мереж, працюють над відновленням і в Харкові, і в районах області”, – написав Синєгубов у телеграмі.
“Просимо мешканців поставитися з розумінням, фахівці роблять все необхідне з огляду на обов’язкові технологічні процедури”, – додав голова ХОВА.
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За інформацією обленерго, світло вже частково дали на Салтівці. Жителі Харкова з інших районів – наприклад, Нових Домів, Павлового Поля, Олексіївки повідомляють, що електрики немає. Також там відсутня вода та опалення.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 12:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики працюють над відновленням світла в Харкові та районах області".