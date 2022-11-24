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Половину електромереж на Харківщині заживили – Синєгубов

Суспільство 12:55   24.11.2022
Оксана Горун
Половину електромереж на Харківщині заживили – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики працюють над відновленням світла в Харкові та районах області.

“У Харківській області вже повертається електропостачання. Енергетики заживили вже понад 50% мереж, працюють над відновленням і в Харкові, і в районах області”, – написав Синєгубов у телеграмі.

“Просимо мешканців поставитися з розумінням, фахівці роблять все необхідне з огляду на обов’язкові технологічні процедури”, – додав голова ХОВА.

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    • За інформацією обленерго, світло вже частково дали на Салтівці. Жителі Харкова з інших районів – наприклад, Нових Домів, Павлового Поля, Олексіївки повідомляють, що електрики немає. Також там відсутня вода та опалення.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 12:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики працюють над відновленням світла в Харкові та районах області".