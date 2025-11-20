Сьогодні 20 листопада 2025: яке свято та день в історії

20 листопада в Україні – День захисту дітей. У цей день 1805 року відбулася прем’єра єдиної опери Бетховена – “Фіделіо”. У 1917-му Українська Центральна Рада затвердила Третій універсал, яким проголосила УНР. У 1940-му Угорщина приєдналася до Троїстого пакту. У 1945-му розпочався Нюрнберзький процес. У 2004-му суд відхилив спробу КМДА заборонити акцію на Майдані Незалежності, з якої згодом розпочалася Помаранчева революція.

Свята та пам’ятні дати 20 листопада

20 листопада в Україні – День захисту дітей (його вперше відзначають у цю дату, до 2025-го року був 1 червня) та свято Третього універсалу.

У світі – Всесвітній день дитини та День педіатра.

Третій четвер листопада – це Міжнародний день відмови від паління, Міжнародний день філософії, Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози, День соціального підприємництва та Всесвітній день книги рекордів Гіннеса.

Також сьогодні: День індустріалізації Африки, День пам’яті трансгендерів і Міжнародний день “Обійми бігуна”.

20 листопада в історії

20 листопада 1805 року відбулася прем’єра єдиної опери, яку написав Людвіг Ван Бетховен – “Фіделіо”. Прем’єра опери відбулася у віденському театрі “Theater an der Wien”. Вперше оперу представили під іншою назвою – “Леонора” (адже вона була написана за мотивами драми “Леонора, або Подружнє кохання”). Прем’єра не стала сенсацією, публіка зустріла перший оперний досвід Бетховена прохолодно. Тож надалі цей твір доробляли.

“Наступного року друг Бетховена Стефан фон Бройнінг переписав лібрето, скоротивши твір з трьох актів до двох. Після подальшої роботи над лібрето Георга Фрідріха Трейчке остаточну версію виконали в Кернтнертор-театрі 23 травня 1814 року. Поки тривали ці редагування лібрето, Бетховен також переглядав деякі музичні елементи. За домовленістю, лише остаточна версія називається “Фіделіо”, а інші — “Леонора”, – зазначає англомовна Вікіпедія.

Остаточна версія мала значний успіх.

20 листопада 1917 року своїм Третім універсалом Українська Центральна Рада проголосила Українську народну республіку (УНР). Докладніше.

20 листопада 1940 року Угорщина приєдналася до Троїстого пакту. Вона стала четвертою країною – учасницею військового союзу агресорів Другої світової війни. Докладніше.

20 листопада 1945 року розпочався Нюрнберзький процес над головними нацистськими злочинцями. Докладніше.

20 листопада 2004 року Шевченківський райсуд Києва відхилив подання Київської МДА щодо обмеження на проведення масових акцій на Майдані Незалежності з 21 по 23 листопада. Докладніше.

Церковне свято 20 листопада

20 листопада – передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Вшановують пам’ять преподобного Григорія Декаполіта. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо весь день іде сніг, але на землі не затримується, то навесні розіллються річки.

Ожеледиця в цей день – до затяжних морозів.

Якщо вікна вкрилися інеєм – буде хороший врожай зерна наступного року.

Що не можна робити 20 листопада

Не можна прати постільну білизну.

Не можна в’язати.

Не можна хворим людям виходити на вулицю, бо хвороба погіршиться.