Сегодня 20 ноября 2025: какой праздник и день в истории

20 ноября в Украине – День защиты детей. В этот день 1805 года состоялась премьера единственной оперы Бетховена – «Фиделио». В 1917-м Украинская Центральная Рада утвердила Третий универсал, которым провозгласила УНР. В 1940-м Венгрия присоединилась к Тройственному пакту. В 1945-м начался Нюрнбергский процесс. В 2004-м суд отклонил попытку КГГА запретить акцию на Майдане Незалежности, с которой впоследствии началась Оранжевая революция.

Праздники и памятные даты 20 ноября

20 ноября в Украине – День защиты детей (его впервые отмечают в эту дату, до 2025 года он был 1 июня) и праздник Третьего универсала.

В мире – Всемирный день ребенка и День педиатра.

Третий четверг ноября – это Международный день отказа от курения, Международный день философии, Всемирный день борьбы с раком поджелудочной железы, День социального предпринимательства и Всемирный день книги рекордов Гиннеса.

Также сегодня: День индустриализации Африки, День памяти трансгендеров и Международный день «Обними бегуна».

20 ноября в истории

20 ноября 1805 года состоялась премьера единой оперы, которую написал Людвиг Ван Бетховен – «Фиделио». Премьера оперы состоялась в венском театре «Theater an der Wien». Впервые оперу представили под другим названием – «Леонора» (ведь она была написана по мотивам драмы «Леонора, или Супружеская любовь»). Премьера не стала сенсацией, публика встретила первый оперный опыт Бетховена прохладно. Так что в дальнейшем это произведение доделывали.

«В следующем году друг Бетховена Стефан фон Бройнинг переписал либретто, сократив произведение с трех актов до двух. После дальнейшей работы над либретто Георга Фридриха Трейчке окончательную версию исполнили в Кернтнертор-театре 23 мая 1814 года. Пока продолжались редактирование либретто, Бетховен также просматривал некоторые музыкальные элементы. По договоренности, только окончательная версия называется «Фиделио», а другие — «Леонора», — отмечает англоязычная Википедия.

Окончательная версия имела значительный успех.

20 ноября 1917 года своим Третьим универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила Украинскую народную республику (УНР). Подробнее.

20 ноября 1940 года Венгрия присоединилась к Тройственному пакту. Она стала четвертой страной – участницей военного союза агрессоров Второй мировой войны. Подробнее.

20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс над главными нацистскими преступниками. Подробнее.

20 ноября 2004 года Шевченковский райсуд Киева отклонил представление Киевской ГГА об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Незалежности с 21 по 23 ноября. Подробнее.

Церковный праздник 20 ноября

20 ноября — предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день также чтят память преподобного Григория Декаполита. Подробнее.

Народные приметы

Если днем идет снег, но на земле не задерживается, то весной разольются реки.

Гололедица в этот день – к затяжным морозам.

Если окна покрылись инеем – будет хороший урожай зерна в следующем году.

Что нельзя делать 20 ноября

Нельзя стирать постельное белье.

Нельзя вязать.

Нельзя больным людям выходить на улицу, потому что болезнь ухудшится.