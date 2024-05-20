Шестеро людей у реанімації: у ХОВА повідомили про стан поранених обстрілами

Після обстрілів 19 травня у лікарнях перебувають 22 поранених, повідомила прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.

“Наразі після вчорашніх обстрілів в лікарні знаходиться 22 людини. З Черкаської Лозової – 15, із них в реанімації важких шість. Внаслідок інших обстрілів 19 травня отримали поранення та знаходяться на стаціонарному лікуванні сім пацієнтів у стані середньої важкості”, — поінформувала Шаповал.

Раніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що за добу в області росіяни вбили обстрілами 11 людей, ще 41 отримав поранення. Найбільш трагічні наслідки мав обстріл Черкаської Лозової. По базі відпочинку в селі вдарили ракетами “Іскандер”. Серед загиблих – вагітна жінка.

“Загинули шестеро людей, 28 – поранені. Серед поранених – восьмирічна дитина. Поліцейські та фельдшер отримали поранення при повторному ударі ракетою”, – зазначив начальник ГУНП.