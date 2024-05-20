Шестеро людей у реанімації: у ХОВА повідомили про стан поранених обстрілами
Після обстрілів 19 травня у лікарнях перебувають 22 поранених, повідомила прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.
“Наразі після вчорашніх обстрілів в лікарні знаходиться 22 людини. З Черкаської Лозової – 15, із них в реанімації важких шість. Внаслідок інших обстрілів 19 травня отримали поранення та знаходяться на стаціонарному лікуванні сім пацієнтів у стані середньої важкості”, — поінформувала Шаповал.
Раніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що за добу в області росіяни вбили обстрілами 11 людей, ще 41 отримав поранення. Найбільш трагічні наслідки мав обстріл Черкаської Лозової. По базі відпочинку в селі вдарили ракетами “Іскандер”. Серед загиблих – вагітна жінка.
Читайте також: 20 травня в Харкові та області оголосили День жалоби – Синєгубов
“Загинули шестеро людей, 28 – поранені. Серед поранених – восьмирічна дитина. Поліцейські та фельдшер отримали поранення при повторному ударі ракетою”, – зазначив начальник ГУНП.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, поранені, реанимация, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Шестеро людей у реанімації: у ХОВА повідомили про стан поранених обстрілами»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 09:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після обстрілів 19 травня у лікарнях перебувають 22 поранених, повідомила прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал".