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11 людей загинуло та 41 поранено на Харківщині за добу – поліція

Події 08:39   20.05.2024
Оксана Горун
11 людей загинуло та 41 поранено на Харківщині за добу – поліція Фото: Харківська обласна прокуратура

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів на Харківщині за добу. 

Постраждали десятки цивільних людей, з яких 11 загинули, 41 – поранені, у тому числі дитина, — повідомив Тимошко. — Ворог зруйнував домашні оселі, базу відпочинку, кінотеатр, кладовище, дитячу залізницю”.

Найбільш трагічні наслідки мав обстріл Черкаської Лозової. По базі відпочинку в селі вдарили ракетами “Іскандер”.

“Загинули шість людей, 28 – поранені. Серед поранених – восьмирічна дитина. Поліцейські та фельдшер отримали поранення під час повторного удару ракетою. Внаслідок обстрілу вщент зруйнована база відпочинку, пошкоджені службове авто поліції та авто “швидкої допомоги”, цивільні автомобілі, житлові будинки”, – зазначив начальник ГУНП.

Вдень удар двох УМПБ Д-30 зазнав Харків. Росіяни “демілітаризували” дитячу залізницю та цвинтар. Постраждали дві жінки – 41 та 27 років.

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“Пошкоджено кінотеатр, приміщення вокзалу дитячої залізниці, вікна вагонів, автомобілі, АЗС, гуртожиток, адмінбудівля”, – перелічив Тимошко.

Загиблі та поранені через удар із РСЗВ “Ураган” є в селищі Ківшарівка та селі Новоосинове. 63-річний чоловік загинув у Вовчанську, ще двоє поранено.

У Куп’янську та Подолах пошкоджені житлові будинки. Руйнування є в Пересічній та Івашках. Там обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 08:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів на Харківщині за добу".