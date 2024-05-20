11 человек погибли и 41 ранен на Харьковщине за сутки — полиция
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине за сутки.
«Пострадали десятки гражданских людей, из которых 11 погибли, 41 ранен, в том числе ребенок, — сообщил Тимошко. — Враг разрушил дома, базу отдыха, кинотеатр, кладбище, детскую железную дорогу».
Наиболее трагичные последствия были у обстрела Черкасской Лозовой. По базе отдыха в селе ударили ракетами «Искандер».
«Погибли шесть человек, 28 – ранены. Среди раненых – восьмилетний ребенок. Полицейские и фельдшер получили ранения при повторном ударе ракетой. В результате обстрела полностью разрушена база отдыха, повреждены служебные авто полиции и авто «скорой помощи», гражданские автомобили, жилые дома», — отметил начальник ГУНП.
Днем удар двух УМПБ Д-30 пришелся по Харькову. Россияне «демилитаризировали» детскую железную дорогу и кладбище. Пострадали две женщины — 41 и 27 лет.
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«Поврежден кинотеатр, помещение вокзала детской железной дороги, окна вагонов, автомобили, АЗС, общежитие, админздание», — перечислил Тимошко.
Погибшие и раненые из-за удара из РСЗО «Ураган» есть в поселке Ковшаровка и селе Новоосиново. 63-летний мужчина погиб в Волчанске, еще двое ранены.
В Купянске и Подолах повреждены жилые дома. Разрушения есть в Пересечной и Ивашках. Там обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине за сутки".