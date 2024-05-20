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Шесть человек — в реанимации: в ХОВА сообщили о состоянии раненых обстрелами

Происшествия 09:41   20.05.2024
Оксана Горун
Шесть человек — в реанимации: в ХОВА сообщили о состоянии раненых обстрелами

После обстрелов 19 мая в больницах находятся 22 раненых, сообщила пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал.

«После вчерашних обстрелов в больнице находится 22 человека. Из Черкасской Лозовой – 15, из них в реанимации тяжелых шесть. В результате других обстрелов 19 мая получили ранения и находятся на стационарном лечении семь пациентов в состоянии средней тяжести», — проинформировала Шаповал.

Ранее начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что за сутки в области россияне убили обстрелами 11 человек, еще 41 получил ранения. Наиболее трагичные последствия были у обстрела Черкасской Лозовой. По базе отдыха в селе ударили ракетами «Искандер». Среди погибших — беременная женщина.

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«Погибли шесть человек, 28 – ранены. Среди раненых – восьмилетний ребенок. Полицейские и фельдшер получили ранения при повторном ударе ракетой», — отметил начальник ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 09:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После обстрелов 19 мая в больницах находятся 22 раненых, сообщила пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал".