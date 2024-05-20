Главные новости Харькова 20 мая: ночью в Харькове слышали взрывы

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07:00

Около полуночи в Харькове слышали взрывы

В 23:47 в Харькове слышали взрывы. Воздушная тревога была объявлена еще с 13:54 дня. Командование воздушных сил ВСУ дополнительно не предупреждало об угрозе. А руководство города и области не информировало о «прилетах». По данным мониторинговых каналов, взрывы не были связаны с ударами по городу. Отбой тревоги в Харькове дали в 00:13, но не надолго — следующая тревога началась уже в 00:59. После отбоя в 02:16 тревогу вновь объявили в 03:44. В 05:36 вновь дали отбой. По состоянию на 07:00 тревоги в Харькове нет.