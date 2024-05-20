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Главные новости Харькова 20 мая: ночью в Харькове слышали взрывы

Происшествия 07:00   20.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 20 мая: ночью в Харькове слышали взрывы Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:00

Около полуночи в Харькове слышали взрывы

В 23:47 в Харькове слышали взрывы. Воздушная тревога была объявлена еще с 13:54 дня. Командование воздушных сил ВСУ дополнительно не предупреждало об угрозе. А руководство города и области не информировало о «прилетах». По данным мониторинговых каналов, взрывы не были связаны с ударами по городу. Отбой тревоги в Харькове дали в 00:13, но не надолго — следующая тревога началась уже в 00:59. После отбоя в 02:16 тревогу вновь объявили в 03:44. В 05:36 вновь дали отбой. По состоянию на 07:00 тревоги в Харькове нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 07:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".